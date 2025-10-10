Турнир WTA-1000 в Ухане, 2025 год: расписание матчей 10 октября

Сегодня, 10 октября, на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай) пройдут четвертьфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Теннис. Турнир категории WTA-1000 в Ухане (Китай). Четвертьфиналы. Расписание на 10 октября (мск)

6:00. Катержина Синякова (Чехия, Q) – Джессика Пегула (США, 6);

8:00. Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Елена Рыбакина (Казахстан, 8);

10:00. Лаура Зигемунд (Германия) – Кори Гауфф (США, 3);

14:00. Жасмин Паолини (Италия, 7) – Ига Швёнтек (Польша, 2).

Призовой фонд турнира в Ухане составляет $ 3 654 963. Его действующей чемпионкой является Арина Соболенко.