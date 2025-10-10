Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Оже-Альяссим рассказал, какие цели считает главными в своей теннисной карьере

Оже-Альяссим рассказал, какие цели считает главными в своей теннисной карьере
Комментарии

13-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим рассказал, какую цель считает главной в своей карьере, отметив, что победа на «Мастерсе» или турнире «Большого шлема» будет считаться для него большим успехом.

– Какая главная цель, к которой ты стремишься?
– Я всё ещё не выиграл ни один «Мастерс» и ни один турнир «Большого шлема». Это самые престижные и самые трудные турниры, и, если тебе удаётся выиграть хотя бы один за карьеру — это огромное достижение. Так что эти цели ещё впереди.

Но победа в Кубке Дэвиса и олимпийская медаль — тоже великие достижения. Думаю, взять олимпийскую медаль — это нечто, что выходит за рамки самого спорта, – приводит слова Оже-Альяссима пресс-служба АТР.

Материалы по теме
«Ещё с юниорских времён». Оже-Альяссим назвал имя своего главного соперника в туре
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android