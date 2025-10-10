Оже-Альяссим рассказал, какие цели считает главными в своей теннисной карьере

13-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим рассказал, какую цель считает главной в своей карьере, отметив, что победа на «Мастерсе» или турнире «Большого шлема» будет считаться для него большим успехом.

– Какая главная цель, к которой ты стремишься?

– Я всё ещё не выиграл ни один «Мастерс» и ни один турнир «Большого шлема». Это самые престижные и самые трудные турниры, и, если тебе удаётся выиграть хотя бы один за карьеру — это огромное достижение. Так что эти цели ещё впереди.

Но победа в Кубке Дэвиса и олимпийская медаль — тоже великие достижения. Думаю, взять олимпийскую медаль — это нечто, что выходит за рамки самого спорта, – приводит слова Оже-Альяссима пресс-служба АТР.