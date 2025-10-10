Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Немного караоке в машине». Гауфф рассказала, как проводит свободное время в Китае

«Немного караоке в машине». Гауфф рассказала, как проводит свободное время в Китае
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американка Кори Гауфф рассказала, как она проводит свободное время между матчами и турнирами азиатской серии в Китае.

– Ты говорила, что турнир в Ухане станет для тебя последним в Азии в этом сезоне. Есть ли какие-то планы вне корта, которыми можешь поделиться? Мы знаем, что ты любишь петь в гостинице — может, расскажешь, как проводишь время?
– Да, немного караоке в машине (смеётся), прогулки по торговым центрам, еда — вот и всё. Но, если честно, у меня не так много времени. Думаю, завтра, вероятно, снова выйду на корт в три часа дня, примерно так. Так что времени для отдыха немного.

Однако мне очень понравилось в Китае, и я всегда с радостью сюда приезжаю. Надеюсь, в следующем году у меня будет больше времени, чтобы посмотреть страну, – сказала Гауфф в интервью на корте.

Материалы по теме
Гауфф — о предстоящей встрече с Зигемунд в Ухане: будет ещё один тяжёлый матч
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android