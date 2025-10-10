«Немного караоке в машине». Гауфф рассказала, как проводит свободное время в Китае

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американка Кори Гауфф рассказала, как она проводит свободное время между матчами и турнирами азиатской серии в Китае.

– Ты говорила, что турнир в Ухане станет для тебя последним в Азии в этом сезоне. Есть ли какие-то планы вне корта, которыми можешь поделиться? Мы знаем, что ты любишь петь в гостинице — может, расскажешь, как проводишь время?

– Да, немного караоке в машине (смеётся), прогулки по торговым центрам, еда — вот и всё. Но, если честно, у меня не так много времени. Думаю, завтра, вероятно, снова выйду на корт в три часа дня, примерно так. Так что времени для отдыха немного.

Однако мне очень понравилось в Китае, и я всегда с радостью сюда приезжаю. Надеюсь, в следующем году у меня будет больше времени, чтобы посмотреть страну, – сказала Гауфф в интервью на корте.