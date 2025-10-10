«Мы просто стараемся выжить». Джокович — о тяжёлых для игроков условиях в Шанхае

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», 38-летний сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу (6:3, 7:5) над 44-й ракеткой мира из Бельгии Зизу Бергсом в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае (Китай).

«Практически всё давалось сложно, просто нужно было выживать. Это была моя первая встреча с Бергсом, он отличный парень. Очевидно, что в его игре преобладает очень сильная атака, порой я просто пытался затянуть розыгрыш, чтобы заставить его промахнуться. Я должен был закончить второй сет при счёте 5:4, но он провёл хороший гейм, а я был слишком пассивен.

В эти несколько недель все игроки оказались в очень сложных условиях, мы просто стараемся выжить на корте и рады преодолеть это препятствие», — приводит слова Джоковича TNT Sports.