«Мы просто стараемся выжить». Джокович — о тяжёлых для игроков условиях в Шанхае

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», 38-летний сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу (6:3, 7:5) над 44-й ракеткой мира из Бельгии Зизу Бергсом в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае (Китай).

Шанхай. 1/4 финала
09 октября 2025, четверг. 13:45 МСК
Зизу Бергс
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5
6 		7
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Практически всё давалось сложно, просто нужно было выживать. Это была моя первая встреча с Бергсом, он отличный парень. Очевидно, что в его игре преобладает очень сильная атака, порой я просто пытался затянуть розыгрыш, чтобы заставить его промахнуться. Я должен был закончить второй сет при счёте 5:4, но он провёл хороший гейм, а я был слишком пассивен.

В эти несколько недель все игроки оказались в очень сложных условиях, мы просто стараемся выжить на корте и рады преодолеть это препятствие», — приводит слова Джоковича TNT Sports.

