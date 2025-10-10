Арина Соболенко — Елена Рыбакина: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала турнира в Ухане
Поделиться
Сегодня, 10 октября, в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай) сразятся четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и чемпионка Уимблдона-2022 девятый номер мирового рейтинга казахстанка Елена Рыбакина. Их встреча поставлена вторым запуском на Центральном корте и начнётся не ранее 8:00 мск.
Ухань. 1/4 финала
10 октября 2025, пятница. 08:00 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
|1
|2
|3
|
|
9
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко – Елена Рыбакина в четвертьфинале турнира в Ухане.
Счёт личных встреч теннисисток — 7-5 в пользу Соболенко (не считая трёх выставочных игр в Мировой теннисной лиге). Для Рыбакиной грядущий матч важен в разрезе борьбы за путёвку на Итоговый чемпионат WTA – 2025.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 октября 2025
-
04:30
-
00:54
-
00:47
-
00:37
-
00:19
-
00:16
-
00:05
- 9 октября 2025
-
23:37
-
23:17
-
23:10
-
22:53
-
22:42
-
22:40
-
22:24
-
22:24
-
21:57
-
21:55
-
21:44
-
21:38
-
21:13
-
20:58
-
20:48
-
20:38
-
20:37
-
20:18
-
20:07
-
19:57
-
19:53
-
19:30
-
19:16
-
19:02
-
18:49
-
18:28
-
18:09
-
17:41