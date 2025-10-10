Скидки
Арина Соболенко — Елена Рыбакина: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала турнира в Ухане

Арина Соболенко — Елена Рыбакина: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала турнира в Ухане
Сегодня, 10 октября, в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай) сразятся четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и чемпионка Уимблдона-2022 девятый номер мирового рейтинга казахстанка Елена Рыбакина. Их встреча поставлена вторым запуском на Центральном корте и начнётся не ранее 8:00 мск.

Ухань. 1/4 финала
10 октября 2025, пятница. 08:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
9
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко – Елена Рыбакина в четвертьфинале турнира в Ухане.

Счёт личных встреч теннисисток — 7-5 в пользу Соболенко (не считая трёх выставочных игр в Мировой теннисной лиге). Для Рыбакиной грядущий матч важен в разрезе борьбы за путёвку на Итоговый чемпионат WTA – 2025.

Сетка турнира WTA-1000 в Ухане
Календарь турнира WTA-1000 в Ухане
