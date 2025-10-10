Арина Соболенко — Елена Рыбакина: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала турнира в Ухане

Сегодня, 10 октября, в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай) сразятся четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и чемпионка Уимблдона-2022 девятый номер мирового рейтинга казахстанка Елена Рыбакина. Их встреча поставлена вторым запуском на Центральном корте и начнётся не ранее 8:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко – Елена Рыбакина в четвертьфинале турнира в Ухане.

Счёт личных встреч теннисисток — 7-5 в пользу Соболенко (не считая трёх выставочных игр в Мировой теннисной лиге). Для Рыбакиной грядущий матч важен в разрезе борьбы за путёвку на Итоговый чемпионат WTA – 2025.