Джессика Пегула одолела Катержину Синякову и прошла в полуфинал «тысячника» в Ухане

Американская теннисистка шестая ракетка мира Джессика Пегула вышла в 1/2 финала турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). Со счётом 2:6, 6:0, 6:3 была побеждена спортсменка из Чехии Катержина Синякова (62-й номер рейтинга).

Встреча продолжалась 1 час 39 минут. За это время Пегула не выполнила ни одной подачи навылет, допустила одну двойную ошибку, реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. Синякова выполнила одну подачу навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из семи заработанных.

В 1/2 финала американская теннисистка сыграет с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) – Елена Рыбакина (Казахстан).