Джессика Пегула одолела Катержину Синякову и прошла в полуфинал «тысячника» в Ухане
Американская теннисистка шестая ракетка мира Джессика Пегула вышла в 1/2 финала турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). Со счётом 2:6, 6:0, 6:3 была побеждена спортсменка из Чехии Катержина Синякова (62-й номер рейтинга).
Ухань. 1/4 финала
10 октября 2025, пятница. 06:10 МСК
62
Катержина Синякова
К. Синякова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|0
|3
|
|6
|6
6
Джессика Пегула
Д. Пегула
Встреча продолжалась 1 час 39 минут. За это время Пегула не выполнила ни одной подачи навылет, допустила одну двойную ошибку, реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. Синякова выполнила одну подачу навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из семи заработанных.
В 1/2 финала американская теннисистка сыграет с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) – Елена Рыбакина (Казахстан).
