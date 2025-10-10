Скидки
Катержина Синякова — Джессика Пегула, результат матча 10 октября 2025, счет 1:2, 1/4 финала Ухань

Джессика Пегула одолела Катержину Синякову и прошла в полуфинал «тысячника» в Ухане
Комментарии

Американская теннисистка шестая ракетка мира Джессика Пегула вышла в 1/2 финала турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). Со счётом 2:6, 6:0, 6:3 была побеждена спортсменка из Чехии Катержина Синякова (62-й номер рейтинга).

Ухань. 1/4 финала
10 октября 2025, пятница. 06:10 МСК
Катержина Синякова
62
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		0 3
2 		6 6
         
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Встреча продолжалась 1 час 39 минут. За это время Пегула не выполнила ни одной подачи навылет, допустила одну двойную ошибку, реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. Синякова выполнила одну подачу навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из семи заработанных.

В 1/2 финала американская теннисистка сыграет с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) – Елена Рыбакина (Казахстан).

Календарь турнира в Ухане
Сетка турнира в Ухане
Новости. Теннис
