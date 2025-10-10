Арина Соболенко — Елена Рыбакина: Арина выиграла первый сет четвертьфинала в Ухане
Поделиться
В эти минуты на хардовых кортах китайского Уханя проходит матч 1/4 финала женского одиночного турнира категории WTA-1000, в котором встречаются первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко (первый посев) и девятая в мировом рейтинге Елена Рыбакина, представляющая Казахстан (восьмой посев). Первая партия осталась за Соболенко со счётом 6:3.
Ухань. 1/4 финала
10 октября 2025, пятница. 08:10 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
9
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Исход первого сета решил единственный брейк, который Соболенко оформила в восьмом гейме при счёте 4:3 в свою пользу.
В полуфинале победительница матча Арина Соболенко — Елена Рыбакина сыграет с шестой ракеткой мира американской теннисисткой Джессикой Пегулой (шестой посев).
Комментарии
- 10 октября 2025
-
09:51
-
09:50
-
09:37
-
09:19
-
08:53
-
07:48
-
04:30
-
00:54
-
00:47
-
00:37
-
00:19
-
00:16
-
00:05
- 9 октября 2025
-
23:37
-
23:17
-
23:10
-
22:53
-
22:42
-
22:40
-
22:24
-
22:24
-
21:57
-
21:55
-
21:44
-
21:38
-
21:13
-
20:58
-
20:48
-
20:38
-
20:37
-
20:18
-
20:07
-
19:57
-
19:53
-
19:30