Арина Соболенко — Елена Рыбакина: Арина выиграла первый сет четвертьфинала в Ухане

В эти минуты на хардовых кортах китайского Уханя проходит матч 1/4 финала женского одиночного турнира категории WTA-1000, в котором встречаются первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко (первый посев) и девятая в мировом рейтинге Елена Рыбакина, представляющая Казахстан (восьмой посев). Первая партия осталась за Соболенко со счётом 6:3.

Исход первого сета решил единственный брейк, который Соболенко оформила в восьмом гейме при счёте 4:3 в свою пользу.

В полуфинале победительница матча Арина Соболенко — Елена Рыбакина сыграет с шестой ракеткой мира американской теннисисткой Джессикой Пегулой (шестой посев).