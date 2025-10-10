Скидки
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко — Елена Рыбакина: Арина выиграла первый сет четвертьфинала в Ухане

Арина Соболенко — Елена Рыбакина: Арина выиграла первый сет четвертьфинала в Ухане
Комментарии

В эти минуты на хардовых кортах китайского Уханя проходит матч 1/4 финала женского одиночного турнира категории WTA-1000, в котором встречаются первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко (первый посев) и девятая в мировом рейтинге Елена Рыбакина, представляющая Казахстан (восьмой посев). Первая партия осталась за Соболенко со счётом 6:3.

Ухань. 1/4 финала
10 октября 2025, пятница. 08:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Елена Рыбакина
9
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Исход первого сета решил единственный брейк, который Соболенко оформила в восьмом гейме при счёте 4:3 в свою пользу.

В полуфинале победительница матча Арина Соболенко — Елена Рыбакина сыграет с шестой ракеткой мира американской теннисисткой Джессикой Пегулой (шестой посев).

Календарь турнира WTA-1000 в Ухане
Сетка турнира WTA-1000 в Ухане
