Главная Теннис Новости

Даниил Медведев — Алекс де Минор: где смотреть, во сколько начало матча 1/4 финала Мастерса в Шанхае

Даниил Медведев — Алекс де Минор: где смотреть, во сколько начало матча в Шанхае
Сегодня, 10 октября, на хардовых кортах Шанхая (Китай) продолжается теннисный турнир категории «Мастерс». В матче четвертьфинала встретятся 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев (16-й посев) и седьмой номер рейтинга ATP австралиец Алекс де Минор (седьмой посев).

Шанхай. 1/4 финала
10 октября 2025, пятница. 13:30 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Матч начнётся не ранее 13:30 мск. В России трансляцию турниров ATP осуществляет BB Tennis. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Алекс де Минор.

Победитель матча между Медведевым и де Минором в полуфинале «Мастерса» в Шанхае сыграет с победителем пары Артур Риндеркнеш (Франция) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 12).

Календарь "Мастерса" в Шанхае
Турнирная сетка "Мастерса" в Шанхае
