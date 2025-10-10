Даниил Медведев — Алекс де Минор: где смотреть, во сколько начало матча в Шанхае

Сегодня, 10 октября, на хардовых кортах Шанхая (Китай) продолжается теннисный турнир категории «Мастерс». В матче четвертьфинала встретятся 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев (16-й посев) и седьмой номер рейтинга ATP австралиец Алекс де Минор (седьмой посев).

Матч начнётся не ранее 13:30 мск. В России трансляцию турниров ATP осуществляет BB Tennis. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Алекс де Минор.

Победитель матча между Медведевым и де Минором в полуфинале «Мастерса» в Шанхае сыграет с победителем пары Артур Риндеркнеш (Франция) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 12).