Даниил Медведев — Алекс де Минор: текстовая онлайн-трансляция пройдёт после 13:30 мск
Поделиться
Сегодня, 10 октября, на мужском хардовом турнире категории «Мастерс» в Шанхае (Китай) состоится четвертьфинальный матч, в котором встретятся 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев (16-й посев) и седьмой номер рейтинга ATP австралиец Алекс де Минор (седьмой посев). Встреча начнётся не ранее 13:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Шанхай. 1/4 финала
10 октября 2025, пятница. 13:30 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Алекс де Минор
А. де Минор
Ранее в четвёртом круге Медведев переиграл 36-ю ракетку мира американца Лёнера Тьена — 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:4. Де Минор на этой стадии выбил из турнира 51-го в рейтинге ATP португальца Нуну Боржеша — 7:5, 6:2.
Видео: Даниил Медведев прилетел на турнир в Пекине
Комментарии
- 10 октября 2025
-
10:08
-
10:08
-
10:00
-
09:58
-
09:51
-
09:50
-
09:37
-
09:19
-
08:53
-
07:48
-
04:30
-
00:54
-
00:47
-
00:37
-
00:19
-
00:16
-
00:05
- 9 октября 2025
-
23:37
-
23:17
-
23:10
-
22:53
-
22:42
-
22:40
-
22:24
-
22:24
-
21:57
-
21:55
-
21:44
-
21:38
-
21:13
-
20:58
-
20:48
-
20:38
-
20:37
-
20:18