Даниил Медведев — Алекс де Минор: текстовая онлайн-трансляция пройдёт после 13:30 мск

Сегодня, 10 октября, на мужском хардовом турнире категории «Мастерс» в Шанхае (Китай) состоится четвертьфинальный матч, в котором встретятся 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев (16-й посев) и седьмой номер рейтинга ATP австралиец Алекс де Минор (седьмой посев). Встреча начнётся не ранее 13:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее в четвёртом круге Медведев переиграл 36-ю ракетку мира американца Лёнера Тьена — 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:4. Де Минор на этой стадии выбил из турнира 51-го в рейтинге ATP португальца Нуну Боржеша — 7:5, 6:2.

Видео: Даниил Медведев прилетел на турнир в Пекине