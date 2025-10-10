Скидки
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев — Алекс де Минор: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала Мастерса в Шанхае пройдёт после 13:30 мск

Даниил Медведев — Алекс де Минор: текстовая онлайн-трансляция пройдёт после 13:30 мск
Комментарии

Сегодня, 10 октября, на мужском хардовом турнире категории «Мастерс» в Шанхае (Китай) состоится четвертьфинальный матч, в котором встретятся 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев (16-й посев) и седьмой номер рейтинга ATP австралиец Алекс де Минор (седьмой посев). Встреча начнётся не ранее 13:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Шанхай. 1/4 финала
10 октября 2025, пятница. 13:30 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Ранее в четвёртом круге Медведев переиграл 36-ю ракетку мира американца Лёнера Тьена — 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:4. Де Минор на этой стадии выбил из турнира 51-го в рейтинге ATP португальца Нуну Боржеша — 7:5, 6:2.

Календарь "Мастерса" в Шанхае
Турнирная сетка "Мастерса" в Шанхае

Видео: Даниил Медведев прилетел на турнир в Пекине

Фото: повзрослевшие сыновья Федерера с трибун следили за матчем Медведева в Шанхае
Комментарии
