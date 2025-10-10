Арина Соболенко в двух сетах обыграла Рыбакину и вышла в полуфинал «тысячника» в Ухане
Поделиться
Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в китайском Ухане, обыграв в 1/4 финала казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину, занимающую девятую строчку рейтинга, со счётом 6:3, 6:3.
Ухань. 1/4 финала
10 октября 2025, пятница. 08:10 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
9
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут. За время матча Соболенко выполнила две подачи навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из пяти. Елена Рыбакина сделала в игре шесть эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из трёх.
В полуфинале «тысячника» в Ухане Арина Соболенко сыграет с американской теннисисткой Джессикой Пегулой.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 октября 2025
-
09:51
-
09:50
-
09:37
-
09:19
-
08:53
-
07:48
-
04:30
-
00:54
-
00:47
-
00:37
-
00:19
-
00:16
-
00:05
- 9 октября 2025
-
23:37
-
23:17
-
23:10
-
22:53
-
22:42
-
22:40
-
22:24
-
22:24
-
21:57
-
21:55
-
21:44
-
21:38
-
21:13
-
20:58
-
20:48
-
20:38
-
20:37
-
20:18
-
20:07
-
19:57
-
19:53
-
19:30