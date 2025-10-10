Скидки
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко — Елена Рыбакина, результат матча 10 октября 2025, счет 2:0, 1/4 финала WTA-1000 в Ухане

Арина Соболенко в двух сетах обыграла Рыбакину и вышла в полуфинал «тысячника» в Ухане
Комментарии

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в китайском Ухане, обыграв в 1/4 финала казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину, занимающую девятую строчку рейтинга, со счётом 6:3, 6:3.

Ухань. 1/4 финала
10 октября 2025, пятница. 08:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Елена Рыбакина
9
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут. За время матча Соболенко выполнила две подачи навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из пяти. Елена Рыбакина сделала в игре шесть эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из трёх.

В полуфинале «тысячника» в Ухане Арина Соболенко сыграет с американской теннисисткой Джессикой Пегулой.

