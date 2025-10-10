Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Пегула прокомментировала победу над Синяковой в четвертьфинале турнира в Ухане

Пегула прокомментировала победу над Синяковой в четвертьфинале турнира в Ухане
Аудио-версия:
Комментарии

Американская теннисистка Джессика Пегула, обыгравшая в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Ухане чешку Катержину Синякову, прокомментировала победу и ответила на вопрос, как ей удалось справиться со всеми трудностями.

Ухань. 1/4 финала
10 октября 2025, пятница. 06:10 МСК
Катержина Синякова
62
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		0 3
2 		6 6
         
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

«Я не знаю… Мне кажется, я в очень хорошей форме. Не думаю, что мне нужно играть больше матчей или работать над физической составляющей, потому что я смогла побороться в этих матчах и сыграть при этом хорошо. Но да… не знаю.

Рада, что мне удалось во всём разобраться. Конечно, хотелось бы, чтобы всё было полегче для моего ментального и физического состояния, но если бы все матчи до конца жизни я выигрывала в трёх сетах, то была бы счастлива», — приводит слова Пегулы официальный сайт WTA.

В полуфинале турнира в Ухане Пегула сыграет с первой ракеткой мира Ариной Соболенко.

Материалы по теме
Джессика Пегула одолела Катержину Синякову и прошла в полуфинал «тысячника» в Ухане
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android