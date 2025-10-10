Пегула прокомментировала победу над Синяковой в четвертьфинале турнира в Ухане

Американская теннисистка Джессика Пегула, обыгравшая в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Ухане чешку Катержину Синякову, прокомментировала победу и ответила на вопрос, как ей удалось справиться со всеми трудностями.
«Я не знаю… Мне кажется, я в очень хорошей форме. Не думаю, что мне нужно играть больше матчей или работать над физической составляющей, потому что я смогла побороться в этих матчах и сыграть при этом хорошо. Но да… не знаю.
Рада, что мне удалось во всём разобраться. Конечно, хотелось бы, чтобы всё было полегче для моего ментального и физического состояния, но если бы все матчи до конца жизни я выигрывала в трёх сетах, то была бы счастлива», — приводит слова Пегулы официальный сайт WTA.
В полуфинале турнира в Ухане Пегула сыграет с первой ракеткой мира Ариной Соболенко.
