Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко — 4-я теннисистка с 1990 года с 20 победами в первых матчах на турнире WTA

Соболенко — 4-я теннисистка с 1990 года с 20 победами в первых матчах на турнире WTA
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала четвёртой теннисисткой, которая выиграла свои первые 20 матчей на турнирах WTA с 1990 года. Соболенко одержала 20-ю победу подряд на «тысячнике» в Ухане, обыграв в четвертьфинале турнира казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину со счётом 6:3, 6:3.

Ухань. 1/4 финала
10 октября 2025, пятница. 08:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Елена Рыбакина
9
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Лидирует в этом показателе американка Моника Селеш, которая одержала 33 победы подряд после дебюта на Australian Open. На второй позиции находится немка Штеффи Графф, которая одержала 25 побед подряд на турнире в Лейпциге. Датчанка Каролина Возняцки, как и Соболенко, одержала 20 побед. Это произошло на турнире в Нью-Хейвене.

За право выйти в финал «тысячника» в Ухане Арина Соболенко поспорит с американкой Джессикой Пегулой.

Материалы по теме
«Сложно соперничать». Соболенко — о шансах превзойти Серену Уильямс по титулам на ТБШ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android