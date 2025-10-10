Соболенко — 4-я теннисистка с 1990 года с 20 победами в первых матчах на турнире WTA

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала четвёртой теннисисткой, которая выиграла свои первые 20 матчей на турнирах WTA с 1990 года. Соболенко одержала 20-ю победу подряд на «тысячнике» в Ухане, обыграв в четвертьфинале турнира казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину со счётом 6:3, 6:3.
Лидирует в этом показателе американка Моника Селеш, которая одержала 33 победы подряд после дебюта на Australian Open. На второй позиции находится немка Штеффи Графф, которая одержала 25 побед подряд на турнире в Лейпциге. Датчанка Каролина Возняцки, как и Соболенко, одержала 20 побед. Это произошло на турнире в Нью-Хейвене.
За право выйти в финал «тысячника» в Ухане Арина Соболенко поспорит с американкой Джессикой Пегулой.
