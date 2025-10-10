«Просто безумие». Соболенко — о беспроигрышной серии на «тысячнике» в Ухане

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась мнением о том, почему ей удалось одержать 20 побед подряд в первых матчах на «тысячнике» в Ухане. В четвертьфинале она обыграла казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину со счётом 6:3, 6:3.

– Ты ни разу не проигрывала здесь. Трижды выигрывала турнир. Как ты объяснишь этот невероятный результат?

– Думаю, у меня действительно особая связь с китайскими болельщиками. Каждый раз, когда играю здесь, чувствую себя как дома. Честно, это просто безумие, – сказала Соболенко в интервью на корте после матча.

За право выйти в финал «тысячника» в Ухане Арина Соболенко поспорит с американкой Джессикой Пегулой.