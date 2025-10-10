«Просто безумие». Соболенко — о беспроигрышной серии на «тысячнике» в Ухане
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась мнением о том, почему ей удалось одержать 20 побед подряд в первых матчах на «тысячнике» в Ухане. В четвертьфинале она обыграла казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину со счётом 6:3, 6:3.
Ухань. 1/4 финала
10 октября 2025, пятница. 08:10 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
9
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
– Ты ни разу не проигрывала здесь. Трижды выигрывала турнир. Как ты объяснишь этот невероятный результат?
– Думаю, у меня действительно особая связь с китайскими болельщиками. Каждый раз, когда играю здесь, чувствую себя как дома. Честно, это просто безумие, – сказала Соболенко в интервью на корте после матча.
За право выйти в финал «тысячника» в Ухане Арина Соболенко поспорит с американкой Джессикой Пегулой.
