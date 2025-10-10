Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Просто безумие». Соболенко — о беспроигрышной серии на «тысячнике» в Ухане

«Просто безумие». Соболенко — о беспроигрышной серии на «тысячнике» в Ухане
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась мнением о том, почему ей удалось одержать 20 побед подряд в первых матчах на «тысячнике» в Ухане. В четвертьфинале она обыграла казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину со счётом 6:3, 6:3.

Ухань. 1/4 финала
10 октября 2025, пятница. 08:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Елена Рыбакина
9
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

– Ты ни разу не проигрывала здесь. Трижды выигрывала турнир. Как ты объяснишь этот невероятный результат?
– Думаю, у меня действительно особая связь с китайскими болельщиками. Каждый раз, когда играю здесь, чувствую себя как дома. Честно, это просто безумие, – сказала Соболенко в интервью на корте после матча.

За право выйти в финал «тысячника» в Ухане Арина Соболенко поспорит с американкой Джессикой Пегулой.

Материалы по теме
Соболенко — 4-я теннисистка с 1990 года с 20 победами в первых матчах на турнире WTA
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android