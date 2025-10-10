Руне опубликовал пост после поражения в четвертьфинале турнира в Шанхае
Датский теннисист Хольгер Руне (11-я ракетка мира) опубликовал в соцсети пост, в котором поблагодарил болельщиков за поддержку. В четвертьфинале турнира категории «Мастерс» в Шанхае Руне сенсационно проиграл 204-й ракетке мира представителю Монако Валентену Вашеро.
Шанхай. 1/4 финала
09 октября 2025, четверг. 10:10 МСК
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|4
|
|7 7
|6
Валентен Вашеро
В. Вашеро
«Это всё для фанатов🫶🏼 Спасибо, Китай🇨🇳, за всю вашу любовь и поддержку. Вы — потрясающие люди с добрым сердцем. Сегодня мои ноги меня подвели, но знайте — я действительно был рад оказаться здесь и уже жду не дождусь возвращения к вашей позитивной энергетике в следующем году 🙌🏼», — написал Руне на своей странице в соцсети.
Валентен Вашеро в полуфинале турнира в Шанхае сыграет с пятой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.
Комментарии
