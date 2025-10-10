Руне опубликовал пост после поражения в четвертьфинале турнира в Шанхае

Датский теннисист Хольгер Руне (11-я ракетка мира) опубликовал в соцсети пост, в котором поблагодарил болельщиков за поддержку. В четвертьфинале турнира категории «Мастерс» в Шанхае Руне сенсационно проиграл 204-й ракетке мира представителю Монако Валентену Вашеро.

«Это всё для фанатов🫶🏼 Спасибо, Китай🇨🇳, за всю вашу любовь и поддержку. Вы — потрясающие люди с добрым сердцем. Сегодня мои ноги меня подвели, но знайте — я действительно был рад оказаться здесь и уже жду не дождусь возвращения к вашей позитивной энергетике в следующем году 🙌🏼», — написал Руне на своей странице в соцсети.

Валентен Вашеро в полуфинале турнира в Шанхае сыграет с пятой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.