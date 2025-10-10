Соболенко — о матче с Рыбакиной в Ухане: она всегда заставляет выкладываться на максимум

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась впечатлениями от четвертьфинального матча турнира WTA-1000 в Ухане с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Соболенко одержала победу в матче со счётом 6:3, 6:3.

«Она отличная теннисистка, очень милая девушка. Всегда сложно играть против неё. У нас большая история личных встреч — это всегда настоящие битвы.

Играть с ней всегда захватывающе, она всегда заставляет меня выкладываться на максимум, чтобы одержать победу. Я очень довольна сегодняшней игрой, счастлива выиграть и безумно благодарна за поддержку на трибунах — спасибо, что пришли!» – сказала Соболенко в интервью на корте после матча.