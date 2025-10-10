Скидки
Соболенко — о матче с Рыбакиной в Ухане: она всегда заставляет выкладываться на максимум

Соболенко — о матче с Рыбакиной в Ухане: она всегда заставляет выкладываться на максимум
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась впечатлениями от четвертьфинального матча турнира WTA-1000 в Ухане с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Соболенко одержала победу в матче со счётом 6:3, 6:3.

Ухань. 1/4 финала
10 октября 2025, пятница. 08:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Елена Рыбакина
9
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Она отличная теннисистка, очень милая девушка. Всегда сложно играть против неё. У нас большая история личных встреч — это всегда настоящие битвы.

Играть с ней всегда захватывающе, она всегда заставляет меня выкладываться на максимум, чтобы одержать победу. Я очень довольна сегодняшней игрой, счастлива выиграть и безумно благодарна за поддержку на трибунах — спасибо, что пришли!» – сказала Соболенко в интервью на корте после матча.

