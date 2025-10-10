Скидки
WTA опубликовала календарь турниров на 2026 год

Комментарии

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала календарь соревнований на 2026 год. В него вошло более 50 турниров в 26 странах.

Сезон WTA-тура 2026 года включает:

  • 10 турниров категории WTA-1000, из которых семь будут проходить в расширенном 12-дневном формате;
  • 17 турниров категории WTA-500;
  • 22 турнира категории WTA-250;
  • розыгрыш командного турнира United Cup, где принимают участие игроки как WTA, так и ATP;
  • Итоговый турнир WTA, который пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Сезон стартует с United Cup, который пройдёт со 2 по 11 января в австралийских Перте и Сиднее и завершится Итоговым турниром WTA в Эр-Рияде (7-14 ноября). Первый в сезоне турнир серии «Большого шлема» – Australian Open – 2026 пройдёт с 18 января по 1 февраля.

