WTA опубликовала календарь турниров на 2026 год

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала календарь соревнований на 2026 год. В него вошло более 50 турниров в 26 странах.

Сезон WTA-тура 2026 года включает:

10 турниров категории WTA-1000, из которых семь будут проходить в расширенном 12-дневном формате;

17 турниров категории WTA-500;

22 турнира категории WTA-250;

розыгрыш командного турнира United Cup, где принимают участие игроки как WTA, так и ATP;

Итоговый турнир WTA, который пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Сезон стартует с United Cup, который пройдёт со 2 по 11 января в австралийских Перте и Сиднее и завершится Итоговым турниром WTA в Эр-Рияде (7-14 ноября). Первый в сезоне турнир серии «Большого шлема» – Australian Open – 2026 пройдёт с 18 января по 1 февраля.