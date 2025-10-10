Скидки
Фонсека — о выставочном турнире с Алькарасом: это возможность получить опыт

43-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека поделился мнением о предстоящем выставочном турнире в Майами (США), где ему предстоит сыграть с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. Турнир пройдёт 8 декабря.

«Для меня самое важное — это возможность получить опыт от таких выдающихся игроков. Даже короткий разговор может стать источником ценного обмена идеями. Это будет день, наполненный новыми знаниями — замечательный день, особенно с таким человеком, как он, с которым у меня всегда были хорошие отношения», – приводит слова Фонсеки Eurosport Spain.

Отметим, что, помимо Алькараса и Фонсеки, в женской части турнира примут участие американка Аманда Анисимова и британская теннисистка Эмма Радукану.

