Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев — Алекс де Минор: история встреч перед четвертьфиналом «Мастерса» в Шанхае

Даниил Медведев — Алекс де Минор: история встреч перед четвертьфиналом «Мастерса» в Шанхае
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 10 октября, на турнире категории «Мастерс» в Шанхае (Китай) состоится четвертьфинальный матч, в котором встретятся россиянин Даниил Медведев (18-е место в мировом рейтинге) и седьмая ракетка мира, представитель Австралии Алекс де Минор. Игра начнётся не ранее 13:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей личных встреч между представителем России и теннисистом из Австралии.

Шанхай. 1/4 финала
10 октября 2025, пятница. 13:30 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Всего теннисисты сыграли друг с другом 11 матчей на турнирах уровня ATP, девять из которых — на хардовом покрытии. Счёт всех личных встреч — 7-4 в пользу Медведева.

В текущем сезоне, 10 апреля, Медведев и де Минор сыграли на грунте в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло. В матче победу одержал де Минор со счётом 6:2, 6:2.

Турнир категории «Мастерс» в Шанхае проходит с 29 сентября по 12 октября.

Материалы по теме
«Он творит историю для Монако». Джокович высказался о матче с Вашеро в полуфинале Шанхая
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android