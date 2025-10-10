Даниил Медведев — Алекс де Минор: история встреч перед четвертьфиналом «Мастерса» в Шанхае

Сегодня, 10 октября, на турнире категории «Мастерс» в Шанхае (Китай) состоится четвертьфинальный матч, в котором встретятся россиянин Даниил Медведев (18-е место в мировом рейтинге) и седьмая ракетка мира, представитель Австралии Алекс де Минор. Игра начнётся не ранее 13:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей личных встреч между представителем России и теннисистом из Австралии.
Всего теннисисты сыграли друг с другом 11 матчей на турнирах уровня ATP, девять из которых — на хардовом покрытии. Счёт всех личных встреч — 7-4 в пользу Медведева.
В текущем сезоне, 10 апреля, Медведев и де Минор сыграли на грунте в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло. В матче победу одержал де Минор со счётом 6:2, 6:2.
Турнир категории «Мастерс» в Шанхае проходит с 29 сентября по 12 октября.
