Янчук — о перспективах Медведева на «Мастерсе» в Шанхае: он вполне может выиграть турнир

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук высказался о текущей форме российского теннисиста Даниила Медведева, отметив, что он имеет возможность одержать победу на «Мастерсе» в Шанхае.

«Медведев набрал хорошую форму, он снова играет очень надёжно, его трудно пробить. В отсутствие двух лидеров он вполне может дойти до финала и выиграть турнир. По классу он мало кому уступает, а спад у таких игроков бесконечно длиться не может», – приводит слова Янчука ТАСС.

Даниил Медведев поборется за выход в полуфинал «Мастерса» в Шанхае с австралийским теннисистом Алексом де Минором. Встреча запланирована на 10 октября.

«Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.

