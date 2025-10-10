Риндеркнеш обыграл Оже-Альяссима и вышел в полуфинал турнира в Шанхае

Французский теннисист Артур Риндеркнеш (54-я ракетка мира) обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (13-е место в мировом рейтинге) в матче четвертьфинала турнира категории «Мастерс» в Шанхае и вышел в его полуфинал. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4. Соперники провели на корте 1 час 28 минут.

Во время встречи Артур Риндеркнеш сделал пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трёх. Феликс Оже-Альяссим сделал восемь подач навылет, допустил три двойные ошибки, а также не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх возможных.

В полуфинале Риндеркнеш сыграет с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым и австралийцем Алексом де Минором.