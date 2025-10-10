Кори Гауфф с «баранкой» обыграла Зигемунд и вышла в полуфинал турнира в Ухане
Третья ракетка мира американка Кори Гауфф вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Ухане (Китай), обыграв в матче 1/4 финала немку Лауру Зигемунд (57-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:0.
Ухань. 1/4 финала
10 октября 2025, пятница. 10:40 МСК
57
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|0
|
|6
3
Кори Гауфф
К. Гауфф
Теннисистки провели на корте 1 час 26 минут. За время матча Гауфф не выполнила ни одной подачи навылет, допустив при этом шесть двойных ошибок, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из восьми. Лаура Зигемунд не сделала в игре ни одного эйса и не допустила ни одной двойной ошибки, а также реализовала один брейк-пойнт из четырёх
В полуфинале «тысячника» в Ухане Кори Гауфф сыграет с победительницей встречи между итальянкой Жасмин Паолини и полькой Игой Швёнтек.
