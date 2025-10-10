Скидки
Теннис

Кори Гауфф — Лауру Зигемунд, результат матча 10 октября 2025, счет 2:0, 1/4 финала WTA-1000 в Ухане

Кори Гауфф с «баранкой» обыграла Зигемунд и вышла в полуфинал турнира в Ухане


Третья ракетка мира американка Кори Гауфф вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Ухане (Китай), обыграв в матче 1/4 финала немку Лауру Зигемунд (57-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:0.

Ухань. 1/4 финала
10 октября 2025, пятница. 10:40 МСК
Лаура Зигемунд
57
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		0
6 		6
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Теннисистки провели на корте 1 час 26 минут. За время матча Гауфф не выполнила ни одной подачи навылет, допустив при этом шесть двойных ошибок, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из восьми. Лаура Зигемунд не сделала в игре ни одного эйса и не допустила ни одной двойной ошибки, а также реализовала один брейк-пойнт из четырёх

В полуфинале «тысячника» в Ухане Кори Гауфф сыграет с победительницей встречи между итальянкой Жасмин Паолини и полькой Игой Швёнтек.

Сетка турнира в Ухане
Календарь турнира в Ухане
