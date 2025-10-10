Кори Гауфф с «баранкой» обыграла Зигемунд и вышла в полуфинал турнира в Ухане

Третья ракетка мира американка Кори Гауфф вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Ухане (Китай), обыграв в матче 1/4 финала немку Лауру Зигемунд (57-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:0.

Теннисистки провели на корте 1 час 26 минут. За время матча Гауфф не выполнила ни одной подачи навылет, допустив при этом шесть двойных ошибок, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из восьми. Лаура Зигемунд не сделала в игре ни одного эйса и не допустила ни одной двойной ошибки, а также реализовала один брейк-пойнт из четырёх

В полуфинале «тысячника» в Ухане Кори Гауфф сыграет с победительницей встречи между итальянкой Жасмин Паолини и полькой Игой Швёнтек.