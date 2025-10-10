Гауфф — третья теннисистка по выходам в 1/2 финала на WTA-1000 в возрасте до 22 лет

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американка Кори Гауфф занимает третью позицию по количеству выходов в полуфинал на турнирах категории WTA-1000 в возрасте до 22 лет с 1990 года, сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х. Гауфф вышла в 1/2 финала турнира в Ухане, обыграв немку Лауру Зигемунд со счётом 6:3, 6:0.
Для Кори Гауфф полуфинал в Ухане станет 12-м в карьере на турнирах категории WTA-1000. Лидирует в списке теннисисток с наибольшим количеством выходов в полуфиналы на «тысячниках» в возрасте до 22 лет швейцарка Мартина Хингис (33), на второй позиции россиянка Мария Шарапова, которая выходила в 1/2 финала на турнирах WTA-1000 до 22 лет 15 раз. По 11 раз до этой стадии турниров добирались Серена и Винус Уильямс.
В полуфинале «тысячника» в Ухане Кори Гауфф сыграет с победительницей встречи между итальянкой Жасмин Паолини и полькой Игой Швёнтек.
