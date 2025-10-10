Риндеркнеш прокомментировал победу в четвертьфинале турнира в Шанхае

Французский теннисист Артур Риндеркнеш (54-я ракетка мира), обыгравший в четвертьфинале турнира категории «Мастерс» в Шанхае канадца Феликса Оже-Альяссима, рассказал о своих эмоциях после победы.
Днём ранее двоюродный брат Риндеркнеша, представитель Монако Валантен Вашеро, вышел в полуфинал этого же турнира, одолев датчанина Хольгера Руне.
«Это невероятно. В первую очередь, я следил за своим двоюродным братом. Он проживал свои эмоции в четверг, и я стараюсь следовать за ним, бороться, делать то же, что и он. Это что-то нереальное с самого начала турнира.
Вся семья смотрит из дома. Это какой-то маленький отдельный мир для нас. Это было великолепно, и сегодня я выдал хорошую игру. Рад, что выиграл в двух сетах — буду не таким уставшим к завтрашнему матчу.
Вчера я очень переживал на протяжении матча [брата], не привык смотреть, как парни играют, но очень хотел победы Вашеро. Я нервничал, но не хотел этого показывать, чтобы ему это не передалось. Сегодня на корте был гораздо спокойнее», — приводит слова Риндеркнеша официальный сайт ATP.
