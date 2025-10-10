Гауфф — о победе над Зигемунд: во втором сете лучше воспользовалась своими возможностями

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американка Кори Гауфф прокомментировала победу в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Ухане над немкой Лаурой Зигемунд (6:3, 6:0).
|1
|2
|3
|
|0
|
|6
— Ты провела очень хороший матч против Лауры и одержала победу сегодня.
— Да, я довольна своей игрой. Она непростая соперница. Я снова в полуфинале, и рада вернуться в эту стадию турнира.
— У тебя был очень уверенный второй сет. Как тебе удалось сыграть так хорошо?
— Думаю, в первом сете у меня тоже были шансы, чтобы повести крупнее, просто во втором я лучше воспользовалась своими возможностями, – сказала Гауфф в интервью на корте после матча.
В полуфинале «тысячника» в Ухане Кори Гауфф сыграет с победительницей встречи между итальянкой Жасмин Паолини и полькой Игой Швёнтек.
- 10 октября 2025
-
13:08
-
13:01
-
12:52
-
12:23
-
12:07
-
11:52
-
11:49
-
11:19
-
11:06
-
10:46
-
10:08
-
10:08
-
10:00
-
09:58
-
09:51
-
09:50
-
09:37
-
09:19
-
08:53
-
07:48
-
04:30
-
00:54
-
00:47
-
00:37
-
00:19
-
00:16
-
00:05
- 9 октября 2025
-
23:37
-
23:17
-
23:10
-
22:53
-
22:42
-
22:40
-
22:24
-
22:24