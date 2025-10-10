Гауфф — о победе над Зигемунд: во втором сете лучше воспользовалась своими возможностями

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американка Кори Гауфф прокомментировала победу в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Ухане над немкой Лаурой Зигемунд (6:3, 6:0).

— Ты провела очень хороший матч против Лауры и одержала победу сегодня.

— Да, я довольна своей игрой. Она непростая соперница. Я снова в полуфинале, и рада вернуться в эту стадию турнира.

— У тебя был очень уверенный второй сет. Как тебе удалось сыграть так хорошо?

— Думаю, в первом сете у меня тоже были шансы, чтобы повести крупнее, просто во втором я лучше воспользовалась своими возможностями, – сказала Гауфф в интервью на корте после матча.

В полуфинале «тысячника» в Ухане Кори Гауфф сыграет с победительницей встречи между итальянкой Жасмин Паолини и полькой Игой Швёнтек.