Главная Теннис Новости

Гауфф — о победе над Зигемунд: во втором сете лучше воспользовалась своими возможностями

Гауфф — о победе над Зигемунд: во втором сете лучше воспользовалась своими возможностями
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американка Кори Гауфф прокомментировала победу в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Ухане над немкой Лаурой Зигемунд (6:3, 6:0).

Ухань. 1/4 финала
10 октября 2025, пятница. 10:40 МСК
Лаура Зигемунд
57
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		0
6 		6
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

— Ты провела очень хороший матч против Лауры и одержала победу сегодня.
— Да, я довольна своей игрой. Она непростая соперница. Я снова в полуфинале, и рада вернуться в эту стадию турнира.

— У тебя был очень уверенный второй сет. Как тебе удалось сыграть так хорошо?
— Думаю, в первом сете у меня тоже были шансы, чтобы повести крупнее, просто во втором я лучше воспользовалась своими возможностями, – сказала Гауфф в интервью на корте после матча.

В полуфинале «тысячника» в Ухане Кори Гауфф сыграет с победительницей встречи между итальянкой Жасмин Паолини и полькой Игой Швёнтек.

