Теннис

«Наслаждаюсь моментом». Гауфф — о выходе в полуфинал «тысячника» в Ухане

Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американка Кори Гауфф рассказала о своих ожиданиях от полуфинального матча на турнире WTA-1000 в Ухане. В четвертьфинале турнира Гауфф обыграла немку Лауру Зигемунд со счётом 6:3, 6:0.

Ухань. 1/4 финала
10 октября 2025, пятница. 10:40 МСК
Лаура Зигемунд
57
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		0
6 		6
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

— Ты снова выходишь в полуфинал — второй раз подряд. Есть ли у тебя какие-то ожидания?
— Я просто рада снова быть в этой стадии турнира. Наслаждаюсь моментом и двигаюсь шаг за шагом, матч за матчем, – сказала Гауфф в интервью на корте после четвертьфинального матча.

В полуфинале «тысячника» в Ухане Кори Гауфф сыграет с победительницей встречи между итальянкой Жасмин Паолини и полькой Игой Швёнтек.

Новости. Теннис
