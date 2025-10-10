«Наслаждаюсь моментом». Гауфф — о выходе в полуфинал «тысячника» в Ухане

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американка Кори Гауфф рассказала о своих ожиданиях от полуфинального матча на турнире WTA-1000 в Ухане. В четвертьфинале турнира Гауфф обыграла немку Лауру Зигемунд со счётом 6:3, 6:0.

— Ты снова выходишь в полуфинал — второй раз подряд. Есть ли у тебя какие-то ожидания?

— Я просто рада снова быть в этой стадии турнира. Наслаждаюсь моментом и двигаюсь шаг за шагом, матч за матчем, – сказала Гауфф в интервью на корте после четвертьфинального матча.

В полуфинале «тысячника» в Ухане Кори Гауфф сыграет с победительницей встречи между итальянкой Жасмин Паолини и полькой Игой Швёнтек.