Теннис

Во время матча Медведева и де Минора в Шанхае с трибуны вывели женщину

Во время матча Медведева и де Минора в Шанхае с трибуны вывели женщину
В эти минуты проходит матч четвертьфинала «Мастерса» в Шанхае между российским теннисистом Даниилом Медведевым и австралийцем Алексом де Минором.

Шанхай. 1/4 финала
10 октября 2025, пятница. 13:40 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

В первом сете при счёте 4:2 в пользу российского теннисиста на трибунах разразился скандал. Судья прервал матч и обернулся, пытаясь разобраться, что происходит. Игроки вернулись на скамейки, не понимая, что случилось. В результате инцидента с трибуны была удалена женщина.

«Какая-то женщина сказала что-то оскорбительное. Это не понравилось другим зрителям, и они попросили охрану вмешаться», — через минуту объяснил арбитр Медведеву, отвечая на его вопрос.

Победитель матча сыграет в полуфинале турнира с французом Артуром Риндеркнешем.

«Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.

