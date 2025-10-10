Во время матча Медведева и де Минора в Шанхае с трибуны вывели женщину

В эти минуты проходит матч четвертьфинала «Мастерса» в Шанхае между российским теннисистом Даниилом Медведевым и австралийцем Алексом де Минором.

В первом сете при счёте 4:2 в пользу российского теннисиста на трибунах разразился скандал. Судья прервал матч и обернулся, пытаясь разобраться, что происходит. Игроки вернулись на скамейки, не понимая, что случилось. В результате инцидента с трибуны была удалена женщина.

«Какая-то женщина сказала что-то оскорбительное. Это не понравилось другим зрителям, и они попросили охрану вмешаться», — через минуту объяснил арбитр Медведеву, отвечая на его вопрос.

Победитель матча сыграет в полуфинале турнира с французом Артуром Риндеркнешем.

«Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.