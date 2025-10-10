Медведев — де Минор: россиянин выиграл первый сет четвертьфинала в Шанхае
Поделиться
В эти минуты на хардовых кортах китайского Шанхая проходит матч 1/4 финала мужского турнира категории «Мастерс», в котором встречаются россиянин Даниил Медведев, занимающий 18-е место в мировом рейтинге, и седьмая ракетка мира представитель Австралии Алекс де Минор. Первая партия осталась за Медведевым, сет завершился счётом 6:4.
Шанхай. 1/4 финала
10 октября 2025, пятница. 13:40 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Алекс де Минор
А. де Минор
В полуфинале победитель матча Даниил Медведев — Алекс де Минор сыграет с 54-й ракеткой мира французом Артуром Риндеркнешем, который обыграл в четвертьфинале канадца Феликса Оже-Альяссима. Во второй полуфинал турнира вышли серб Новак Джокович и представитель Монако Валантен Вашеро.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 октября 2025
-
15:43
-
15:36
-
15:20
-
14:43
-
14:37
-
13:08
-
13:01
-
12:52
-
12:23
-
12:07
-
11:52
-
11:49
-
11:19
-
11:06
-
10:46
-
10:08
-
10:08
-
10:00
-
09:58
-
09:51
-
09:50
-
09:37
-
09:19
-
08:53
-
07:48
-
04:30
-
00:54
-
00:47
-
00:37
-
00:19
-
00:16
-
00:05
- 9 октября 2025
-
23:37
-
23:17
-
23:10