Медведев — де Минор: россиянин выиграл первый сет четвертьфинала в Шанхае

В эти минуты на хардовых кортах китайского Шанхая проходит матч 1/4 финала мужского турнира категории «Мастерс», в котором встречаются россиянин Даниил Медведев, занимающий 18-е место в мировом рейтинге, и седьмая ракетка мира представитель Австралии Алекс де Минор. Первая партия осталась за Медведевым, сет завершился счётом 6:4.

Шанхай. 1/4 финала
10 октября 2025, пятница. 13:40 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

В полуфинале победитель матча Даниил Медведев — Алекс де Минор сыграет с 54-й ракеткой мира французом Артуром Риндеркнешем, который обыграл в четвертьфинале канадца Феликса Оже-Альяссима. Во второй полуфинал турнира вышли серб Новак Джокович и представитель Монако Валантен Вашеро.

Во время матча Медведева и де Минора в Шанхае с трибуны вывели женщину
