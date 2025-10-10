Медведев — де Минор: россиянин выиграл первый сет четвертьфинала в Шанхае

В эти минуты на хардовых кортах китайского Шанхая проходит матч 1/4 финала мужского турнира категории «Мастерс», в котором встречаются россиянин Даниил Медведев, занимающий 18-е место в мировом рейтинге, и седьмая ракетка мира представитель Австралии Алекс де Минор. Первая партия осталась за Медведевым, сет завершился счётом 6:4.

В полуфинале победитель матча Даниил Медведев — Алекс де Минор сыграет с 54-й ракеткой мира французом Артуром Риндеркнешем, который обыграл в четвертьфинале канадца Феликса Оже-Альяссима. Во второй полуфинал турнира вышли серб Новак Джокович и представитель Монако Валантен Вашеро.