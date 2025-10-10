Скидки
Жасмин Паолини — Ига Швёнтек, результат матча 10 октября 2025, счет 2:0, 1/4 финала WTA-1000 в Ухане

Жасмин Паолини обыграла Швёнтек и вышла в полуфинал турнира в Ухане
Комментарии

Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла в полуфинал «тысячника» в Ухане, обыграв в 1/4 финала турнира польку Игу Швёнтек (второй номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:2.

Ухань. 1/4 финала
10 октября 2025, пятница. 14:10 МСК
Жасмин Паолини
8
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Теннисистки провели на корте 1 час 5 минут. За время матча Паолини не выполнила ни одной подачи навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из шести. Ига Швёнтек сделала в игре два эйса, допустила две двойных ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх.

В полуфинале «тысячника» в Ухане Жасмин Паолини сыграет с американкой Кори Гауфф.

Турнир в Ухане проходит с 6 по 12 октября. Действующей победительницей соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Сетка турнира в Ухане
Календарь турнира в Ухане
