Жасмин Паолини обыграла Швёнтек и вышла в полуфинал турнира в Ухане
Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла в полуфинал «тысячника» в Ухане, обыграв в 1/4 финала турнира польку Игу Швёнтек (второй номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:2.
Ухань. 1/4 финала
10 октября 2025, пятница. 14:10 МСК
8
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Теннисистки провели на корте 1 час 5 минут. За время матча Паолини не выполнила ни одной подачи навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из шести. Ига Швёнтек сделала в игре два эйса, допустила две двойных ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх.
В полуфинале «тысячника» в Ухане Жасмин Паолини сыграет с американкой Кори Гауфф.
Турнир в Ухане проходит с 6 по 12 октября. Действующей победительницей соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко.
