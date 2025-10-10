Скидки
Медведев обыграл де Минора и вышел в полуфинал турнира в Шанхае

Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл австралийца Алекса де Минора в матче четвертьфинала турнира категории «Мастерс» в Шанхае. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4. Соперники провели на корте 1 час 53 минуты.

Шанхай. 1/4 финала
10 октября 2025, пятница. 13:40 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

За время встречи Медведев сделал четыре эйса, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести. Алекс де Минор сделал одну подачу навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

В полуфинале соперником Даниила Медведева станет французский теннисист Артур Риндеркнеш (54-я ракетка мира), обыгравший в четвертьфинале канадца Феликса Оже-Альяссима.

