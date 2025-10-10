Медведев обыграл де Минора и вышел в полуфинал турнира в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл австралийца Алекса де Минора в матче четвертьфинала турнира категории «Мастерс» в Шанхае. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4. Соперники провели на корте 1 час 53 минуты.

За время встречи Медведев сделал четыре эйса, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести. Алекс де Минор сделал одну подачу навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

В полуфинале соперником Даниила Медведева станет французский теннисист Артур Риндеркнеш (54-я ракетка мира), обыгравший в четвертьфинале канадца Феликса Оже-Альяссима.