Паолини — о матче со Швёнтек: очень тяжело каждый раз играть с ней

Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини поделилась эмоциями после победы над полькой Игой Швёнтек в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Ухане со счётом 6:1, 6:2.

«Я очень счастлива. Каждый раз, когда я играю против Швёнтек, это очень тяжело, но наконец-то я выиграла матч! Я довольна своим уровнем. Ига — потрясающая теннисистка, и для меня многое значит то, что я смогла показать такую игру против неё», – сказала Паолини в интервью на корте после матча.

За право выйти в финал «тысячника» в Ухане Жасмин Паолини поспорит с Кори Гауфф.

Турнир в Ухане проходит с 6 по 12 октября. Действующей победительницей соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко.