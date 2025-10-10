Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Паолини — о матче со Швёнтек: очень тяжело каждый раз играть с ней

Паолини — о матче со Швёнтек: очень тяжело каждый раз играть с ней
Комментарии

Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини поделилась эмоциями после победы над полькой Игой Швёнтек в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Ухане со счётом 6:1, 6:2.

Ухань. 1/4 финала
10 октября 2025, пятница. 14:10 МСК
Жасмин Паолини
8
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Я очень счастлива. Каждый раз, когда я играю против Швёнтек, это очень тяжело, но наконец-то я выиграла матч! Я довольна своим уровнем. Ига — потрясающая теннисистка, и для меня многое значит то, что я смогла показать такую игру против неё», – сказала Паолини в интервью на корте после матча.

За право выйти в финал «тысячника» в Ухане Жасмин Паолини поспорит с Кори Гауфф.

Турнир в Ухане проходит с 6 по 12 октября. Действующей победительницей соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Материалы по теме
Медведев ворвался в полуфинал Шанхая! А Паолини и Соболенко победили в Ухане. LIVE!
Live
Медведев ворвался в полуфинал Шанхая! А Паолини и Соболенко победили в Ухане. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android