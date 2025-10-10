Паолини — о матче со Швёнтек: очень тяжело каждый раз играть с ней
Поделиться
Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини поделилась эмоциями после победы над полькой Игой Швёнтек в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Ухане со счётом 6:1, 6:2.
Ухань. 1/4 финала
10 октября 2025, пятница. 14:10 МСК
8
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
«Я очень счастлива. Каждый раз, когда я играю против Швёнтек, это очень тяжело, но наконец-то я выиграла матч! Я довольна своим уровнем. Ига — потрясающая теннисистка, и для меня многое значит то, что я смогла показать такую игру против неё», – сказала Паолини в интервью на корте после матча.
За право выйти в финал «тысячника» в Ухане Жасмин Паолини поспорит с Кори Гауфф.
Турнир в Ухане проходит с 6 по 12 октября. Действующей победительницей соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 октября 2025
-
16:00
-
15:48
-
15:43
-
15:36
-
15:20
-
14:43
-
14:37
-
13:08
-
13:01
-
12:52
-
12:23
-
12:07
-
11:52
-
11:49
-
11:19
-
11:06
-
10:46
-
10:08
-
10:08
-
10:00
-
09:58
-
09:51
-
09:50
-
09:37
-
09:19
-
08:53
-
07:48
-
04:30
-
00:54
-
00:47
-
00:37
-
00:19
-
00:16
-
00:05
- 9 октября 2025
-
23:37