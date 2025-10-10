«Сейчас она играет великолепно». Паолини — о предстоящем матче с Гауфф в Ухане
Поделиться
Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини поделилась ожиданиями от предстоящего полуфинального матча турнира WTA-1000 в Ухане с американской теннисисткой Кори Гауфф.
Ухань. 1/2 финала
11 октября 2025, суббота. 12:00 МСК
3
Кори Гауфф
К. Гауфф
Не начался
|1
|2
|3
|
|
8
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
«Гауфф? Это ещё одна опасная соперница, она сейчас играет великолепно, и матч с ней тоже будет очень трудным. Я безумно рада выйти в полуфинал здесь, в Ухане — это потрясающее чувство. Большое спасибо всем за поддержку!» – сказала Паолини на корте после матча 1/4 финала турнира.
В четвертьфинале турнира в Ухане Паолини уверенно обыграла польку Игу Швёнтек со счётом 6:1, 6:2.
Турнир в Ухане проходит с 6 по 12 октября. Действующей победительницей соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 октября 2025
-
16:00
-
15:48
-
15:43
-
15:36
-
15:20
-
14:43
-
14:37
-
13:08
-
13:01
-
12:52
-
12:23
-
12:07
-
11:52
-
11:49
-
11:19
-
11:06
-
10:46
-
10:08
-
10:08
-
10:00
-
09:58
-
09:51
-
09:50
-
09:37
-
09:19
-
08:53
-
07:48
-
04:30
-
00:54
-
00:47
-
00:37
-
00:19
-
00:16
-
00:05
- 9 октября 2025
-
23:37