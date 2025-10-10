Скидки
«Сейчас она играет великолепно». Паолини — о предстоящем матче с Гауфф в Ухане

«Сейчас она играет великолепно». Паолини — о предстоящем матче с Гауфф в Ухане
Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини поделилась ожиданиями от предстоящего полуфинального матча турнира WTA-1000 в Ухане с американской теннисисткой Кори Гауфф.

Ухань. 1/2 финала
11 октября 2025, суббота. 12:00 МСК
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Не начался
1 2 3
         
         
Жасмин Паолини
8
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

«Гауфф? Это ещё одна опасная соперница, она сейчас играет великолепно, и матч с ней тоже будет очень трудным. Я безумно рада выйти в полуфинал здесь, в Ухане — это потрясающее чувство. Большое спасибо всем за поддержку!» – сказала Паолини на корте после матча 1/4 финала турнира.

В четвертьфинале турнира в Ухане Паолини уверенно обыграла польку Игу Швёнтек со счётом 6:1, 6:2.

Турнир в Ухане проходит с 6 по 12 октября. Действующей победительницей соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко.

