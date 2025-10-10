«Сейчас она играет великолепно». Паолини — о предстоящем матче с Гауфф в Ухане

Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини поделилась ожиданиями от предстоящего полуфинального матча турнира WTA-1000 в Ухане с американской теннисисткой Кори Гауфф.

«Гауфф? Это ещё одна опасная соперница, она сейчас играет великолепно, и матч с ней тоже будет очень трудным. Я безумно рада выйти в полуфинал здесь, в Ухане — это потрясающее чувство. Большое спасибо всем за поддержку!» – сказала Паолини на корте после матча 1/4 финала турнира.

В четвертьфинале турнира в Ухане Паолини уверенно обыграла польку Игу Швёнтек со счётом 6:1, 6:2.

Турнир в Ухане проходит с 6 по 12 октября. Действующей победительницей соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко.