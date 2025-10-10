Кафельников считает хорошим знаком выход Медведева в полуфинал турнира в Шанхае

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Евгений Кафельников поделился мнением о выходе российского теннисиста Даниила Медведева в полуфинал «Мастерса» в Шанхае. В 1/4 финала россиянин обыграл австралийского теннисиста Алекса де Минора (6:4, 6:4).
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
«Даня молодец. Наверное, выход в полуфинал Шанхая должен помочь Медведеву психологически. Это хороший знак. Надеюсь, продолжит в том же духе», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В полуфинале турнира Даниил Медведев сыграет с французским теннисистом Артуром Риндеркнешем.
«Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.
- 10 октября 2025
-
17:27
-
17:02
-
16:45
-
16:44
-
16:42
-
16:34
-
16:30
-
16:28
-
16:26
-
16:22
-
16:13
-
16:06
-
16:00
-
15:48
-
15:43
-
15:36
-
15:20
-
14:43
-
14:37
-
13:08
-
13:01
-
12:52
-
12:23
-
12:07
-
11:52
-
11:49
-
11:19
-
11:06
-
10:46
-
10:08
-
10:08
-
10:00
-
09:58
-
09:51
-
09:50