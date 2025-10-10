Скидки
Кафельников считает хорошим знаком выход Медведева в полуфинал турнира в Шанхае

Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Евгений Кафельников поделился мнением о выходе российского теннисиста Даниила Медведева в полуфинал «Мастерса» в Шанхае. В 1/4 финала россиянин обыграл австралийского теннисиста Алекса де Минора (6:4, 6:4).

Шанхай. 1/4 финала
10 октября 2025, пятница. 13:40 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

«Даня молодец. Наверное, выход в полуфинал Шанхая должен помочь Медведеву психологически. Это хороший знак. Надеюсь, продолжит в том же духе», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В полуфинале турнира Даниил Медведев сыграет с французским теннисистом Артуром Риндеркнешем.

«Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.

Медведев — в полуфинале Шанхая! Вернулся в топ-15 и обошёл Синнера по победам над топ-10
Медведев — в полуфинале Шанхая! Вернулся в топ-15 и обошёл Синнера по победам над топ-10
