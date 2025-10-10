Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Кафельников считает хорошим знаком выход Медведева в полуфинал турнира в Шанхае

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Евгений Кафельников поделился мнением о выходе российского теннисиста Даниила Медведева в полуфинал «Мастерса» в Шанхае. В 1/4 финала россиянин обыграл австралийского теннисиста Алекса де Минора (6:4, 6:4).

«Даня молодец. Наверное, выход в полуфинал Шанхая должен помочь Медведеву психологически. Это хороший знак. Надеюсь, продолжит в том же духе», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В полуфинале турнира Даниил Медведев сыграет с французским теннисистом Артуром Риндеркнешем.

«Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.