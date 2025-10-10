Скидки
Теннис

Андрей Ольховский: у Медведева появляются намётки стабильности

Андрей Ольховский: у Медведева появляются намётки стабильности
Комментарии

Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский высказался о выходе российского теннисиста Даниила Медведева в полуфинал «Мастерса» в Шанхае, отметив, что у него начинают появляться намётки стабильности. В четвертьфинале турнира Медведев обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 6:4, 6:4.

Шанхай. 1/4 финала
10 октября 2025, пятница. 13:40 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

«У Даниила действительно появляются намётки стабильности. Прошлый турнир он тоже не играл неплохо, если бы не судороги. Мне кажется, сегодня были чуть полегче погодные условия. Даня играл стабильно и очень хорошо. Он приобретает уверенность, а игра у него была. Сейчас стал больше играть в корт и чуть активнее. Заслуженная победа. Удачный турнир для Даниила. В таких погодных условиях он сумел справиться. Очень положительный момент, что Даня нашёл свою игру», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

За право выйти в финал «Мастерса» в Шанхае Даниил Медведев поспорит с французским теннисистом Артуром Риндеркнешем.

