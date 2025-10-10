Андрей Ольховский: у Медведева появляются намётки стабильности

Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский высказался о выходе российского теннисиста Даниила Медведева в полуфинал «Мастерса» в Шанхае, отметив, что у него начинают появляться намётки стабильности. В четвертьфинале турнира Медведев обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 6:4, 6:4.
«У Даниила действительно появляются намётки стабильности. Прошлый турнир он тоже не играл неплохо, если бы не судороги. Мне кажется, сегодня были чуть полегче погодные условия. Даня играл стабильно и очень хорошо. Он приобретает уверенность, а игра у него была. Сейчас стал больше играть в корт и чуть активнее. Заслуженная победа. Удачный турнир для Даниила. В таких погодных условиях он сумел справиться. Очень положительный момент, что Даня нашёл свою игру», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
За право выйти в финал «Мастерса» в Шанхае Даниил Медведев поспорит с французским теннисистом Артуром Риндеркнешем.
