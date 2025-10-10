Скидки
Теннис

Медведев одержал 50-ю в карьере и третью в сезоне победу над теннисистом из топ-10

Медведев одержал 50-ю в карьере и третью в сезоне победу над теннисистом из топ-10
Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев (18-я ракетка мира) обыграл представителя Австралии Алекса де Минора, занимающего седьмое место в мировом рейтинге, в четвертьфинальном матче турнира категории «Мастерс» в Шанхае и вышел в полуфинал турнира.

Шанхай. 1/4 финала
10 октября 2025, пятница. 13:40 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Эта победа стала 50-й в карьере Медведева над теннисистом из топ-10 мирового рейтинга, а также третьей над игроком из первой десятки в сезоне. В июне на Открытом чемпионате Халле Медведев одолел немца Александра Зверева (третья ракетка мира), на турнире в Пекине в сентябре 2025 года он одержал вторую победу над ним.

В полуфинале турнира в Шанхае Медведев сыграет с представителем Франции Артуром Риндеркнешем, который занимает 54-ю строчку в мировом рейтинге.

