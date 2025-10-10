Медведев одержал 50-ю в карьере и третью в сезоне победу над теннисистом из топ-10

Российский теннисист Даниил Медведев (18-я ракетка мира) обыграл представителя Австралии Алекса де Минора, занимающего седьмое место в мировом рейтинге, в четвертьфинальном матче турнира категории «Мастерс» в Шанхае и вышел в полуфинал турнира.

Эта победа стала 50-й в карьере Медведева над теннисистом из топ-10 мирового рейтинга, а также третьей над игроком из первой десятки в сезоне. В июне на Открытом чемпионате Халле Медведев одолел немца Александра Зверева (третья ракетка мира), на турнире в Пекине в сентябре 2025 года он одержал вторую победу над ним.

В полуфинале турнира в Шанхае Медведев сыграет с представителем Франции Артуром Риндеркнешем, который занимает 54-ю строчку в мировом рейтинге.