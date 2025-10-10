Селиваненко: с де Минором у Медведева была именно та игра, которая ему сейчас необходима

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко высказал мнение, что российский теннисист Даниил Медведев провёл именно ту игру, которая была необходима для него в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Шанхае с австралийским теннисистом Алексом де Минором (6:4, 6:4).

«На мой взгляд, сегодня Даниил сыграл именно так, как ему необходимо для того, чтобы такими победами вернуть уверенность в конце длинного сложного сезона. Сделав брейки в нужный момент, Даниил достаточно спокойно смог довести матч до победы. Именно тот результат и та игра, которые ему сейчас так необходимы», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

За право выйти в финал «Мастерса» в Шанхае Даниил Медведев поспорит с французским теннисистом Артуром Риндеркнешем.