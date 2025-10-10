Определились все полуфиналистки турнира WTA-1000 в Ухане

10 октября в Ухане (Китай) прошёл пятый игровой день турнира категории WTA-1000. Завершились все матчи четвертьфинальной стадии турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с именами теннисисток, которые вышли в полуфинал соревнований.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Ухане (Китай). Полуфиналы:

Арина Соболенко (Беларусь) – Джессика Пегула (США);

Жасмин Паолини (Италия) – Кори Гауфф (США).

«Тысячник» в Ухане проходит с 6 по 12 октября. Действующей победительницей турнира является белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая в финале прошлого года обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь со счётом 6:3, 5:7, 6:3.