Матч-центр:
Теннис

Паолини — вторая теннисистка, отдавшая три гейма и менее в матче со Швёнтек на WTA-1000

Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини стала лишь второй теннисисткой, которой удалось обыграть польку Игу Швёнтек на турнире категории WTA-1000, отдав три гейма и менее за матч, сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х. Паолини обыграла Швёнтек на тысячнике в Ухане со счётом 6:1, 6:2.

Ухань. 1/4 финала
10 октября 2025, пятница. 14:10 МСК
Жасмин Паолини
8
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Ранее победу над Швёнтек на турнирах категории WTA-1000 с проигрышем трёх и менее геймов за матч имела лишь двукратная чемпионка турниров серии «Большого шлема» американка Кори Гауфф, которая побеждала польку в полуфинала турнира в Мадриде в 2025 году со счётом 6:1, 6:1.

За право выйти в финал тысячника в Ухане Жасмин Паолини поспорит с Кори Гауфф.

«Сейчас она играет великолепно». Паолини — о предстоящем матче с Гауфф в Ухане
