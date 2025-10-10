Паолини — вторая теннисистка, отдавшая три гейма и менее в матче со Швёнтек на WTA-1000
Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини стала лишь второй теннисисткой, которой удалось обыграть польку Игу Швёнтек на турнире категории WTA-1000, отдав три гейма и менее за матч, сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х. Паолини обыграла Швёнтек на тысячнике в Ухане со счётом 6:1, 6:2.
Ухань. 1/4 финала
10 октября 2025, пятница. 14:10 МСК
8
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Ранее победу над Швёнтек на турнирах категории WTA-1000 с проигрышем трёх и менее геймов за матч имела лишь двукратная чемпионка турниров серии «Большого шлема» американка Кори Гауфф, которая побеждала польку в полуфинала турнира в Мадриде в 2025 году со счётом 6:1, 6:1.
За право выйти в финал тысячника в Ухане Жасмин Паолини поспорит с Кори Гауфф.
