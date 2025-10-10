Елена Веснина: круто наблюдать за возрождением Медведева из пепла

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина поделилась мнением после выхода российского теннисиста Даниила Медведева в полуфинал «Мастерса» в Шанхае. В матче 1/4 финала Медведев обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 6:4, 6:4.

«Очень круто наблюдать за возрождением Медведева из пепла. Он как феникс. Даниил побеждает не только соперников, но и самого себя. В Шанхае очень сложные условия. Каждый матч и розыгрыш даются ценой потери сил. Это концовка сезона — сил уже не так много. Психологическая усталость присутствует у всех. Даниил молодец! Он борется в каждом матче. Медведев показал чистый теннис с де Минором. Подача сработала великолепно», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

За право выйти в финал «Мастерса» в Шанхае Даниил Медведев поспорит с французским теннисистом Артуром Риндеркнешем.