«Бог с ним, пусть видит, что я устал». Медведев — о победе над де Минором в Шанхае

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился ощущениями после победы над австралийцем Алексом де Минором в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае со счётом 6:4, 6:4.
— Опиши матч. Как физически перенёс? Было опасение, что снова схватят судороги. В моменте ты согнулся и задышал.
— Иногда бывает, что не хочется показывать сопернику усталость. А когда ты сгибаешься, это помогает на какое-то время. Но нельзя всегда это делать. Сегодня подумал: «Бог с ним, пусть видит, что я устал, но мне это поможет дышать на следующем розыгрыше». Судорог не было. Я даже перед последним геймом — это разрешено правилами — вызвал физио, он мне чуть помассировал, чтобы точно не свело. Да, было очень тяжело. Но ему, возможно, тоже, потому что в последнем гейме во время тяжёлого розыгрыша он ошибся. Я рад, что смог победить, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
За право выйти в финал «Мастерса» в Шанхае Даниил Медведев поспорит с французским теннисистом Артуром Риндеркнешем.
- 10 октября 2025
-
17:27
-
17:02
-
16:45
-
16:44
-
16:42
-
16:34
-
16:30
-
16:28
-
16:26
-
16:22
-
16:13
-
16:06
-
16:00
-
15:48
-
15:43
-
15:36
-
15:20
-
14:43
-
14:37
-
13:08
-
13:01
-
12:52
-
12:23
-
12:07
-
11:52
-
11:49
-
11:19
-
11:06
-
10:46
-
10:08
-
10:08
-
10:00
-
09:58
-
09:51
-
09:50