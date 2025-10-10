«Бог с ним, пусть видит, что я устал». Медведев — о победе над де Минором в Шанхае

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился ощущениями после победы над австралийцем Алексом де Минором в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае со счётом 6:4, 6:4.

— Опиши матч. Как физически перенёс? Было опасение, что снова схватят судороги. В моменте ты согнулся и задышал.

— Иногда бывает, что не хочется показывать сопернику усталость. А когда ты сгибаешься, это помогает на какое-то время. Но нельзя всегда это делать. Сегодня подумал: «Бог с ним, пусть видит, что я устал, но мне это поможет дышать на следующем розыгрыше». Судорог не было. Я даже перед последним геймом — это разрешено правилами — вызвал физио, он мне чуть помассировал, чтобы точно не свело. Да, было очень тяжело. Но ему, возможно, тоже, потому что в последнем гейме во время тяжёлого розыгрыша он ошибся. Я рад, что смог победить, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

За право выйти в финал «Мастерса» в Шанхае Даниил Медведев поспорит с французским теннисистом Артуром Риндеркнешем.