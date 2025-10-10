Даниил Медведев: рад, что в Шанхае хорошо играю именно в теннис

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, насколько для него важна победа над австралийцем Алексом де Минором в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае. Медведев выиграл встречу со счётом 6:4, 6:4.

— Самая важная победа в сезоне?

— Да со всеми важная. Помню, Фиса обыграл в Индиан-Уэллсе, победа над Зверевым в Галле в тяжёлом матче. Победа — это всегда хорошо. Рад, что хорошо играю именно в теннис на этом турнире, несмотря на результат, доволен собой, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

За право выйти в финал «Мастерса» в Шанхае Даниил Медведев поспорит с французским теннисистом Артуром Риндеркнешем.