Даниил Медведев: рад, что в Шанхае хорошо играю именно в теннис

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, насколько для него важна победа над австралийцем Алексом де Минором в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае. Медведев выиграл встречу со счётом 6:4, 6:4.

Шанхай. 1/4 финала
10 октября 2025, пятница. 13:40 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

— Самая важная победа в сезоне?
— Да со всеми важная. Помню, Фиса обыграл в Индиан-Уэллсе, победа над Зверевым в Галле в тяжёлом матче. Победа — это всегда хорошо. Рад, что хорошо играю именно в теннис на этом турнире, несмотря на результат, доволен собой, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

За право выйти в финал «Мастерса» в Шанхае Даниил Медведев поспорит с французским теннисистом Артуром Риндеркнешем.

