Медведев вышел в 61-й полуфинал в карьере и в 50-й на харде
Поделиться
Российский теннисист Даниил Медведев (18-я ракетка мира) обыграл представителя Австралии Алекса де Минора, занимающего седьмое место в мировом рейтинге, в четвертьфинальном матче турнира категории «Мастерс» в Шанхае и вышел в полуфинал турнира.
Шанхай. 1/4 финала
10 октября 2025, пятница. 13:40 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Алекс де Минор
А. де Минор
Выход в полуфинал на турнире в Шанхае стал для Медведева 61-м в карьере. Помимо этого, он достиг отметки в 50 полуфиналов на хардовом покрытии.
В полуфинале турнира в Шанхае Медведев сыграет с представителем Франции Артуром Риндеркнешем, который занимает 54-ю строчку в мировом рейтинге. В другой паре полуфиналистов сразятся серб Новак Джокович (пятая ракетка мира) и представитель Монако Валантен Вашеро (204-я ракетка мира).
Материалы по теме
Комментарии
- 10 октября 2025
-
17:27
-
17:02
-
16:45
-
16:44
-
16:42
-
16:34
-
16:30
-
16:28
-
16:26
-
16:22
-
16:13
-
16:06
-
16:00
-
15:48
-
15:43
-
15:36
-
15:20
-
14:43
-
14:37
-
13:08
-
13:01
-
12:52
-
12:23
-
12:07
-
11:52
-
11:49
-
11:19
-
11:06
-
10:46
-
10:08
-
10:08
-
10:00
-
09:58
-
09:51
-
09:50