Медведев вышел в 61-й полуфинал в карьере и в 50-й на харде

Российский теннисист Даниил Медведев (18-я ракетка мира) обыграл представителя Австралии Алекса де Минора, занимающего седьмое место в мировом рейтинге, в четвертьфинальном матче турнира категории «Мастерс» в Шанхае и вышел в полуфинал турнира.

Выход в полуфинал на турнире в Шанхае стал для Медведева 61-м в карьере. Помимо этого, он достиг отметки в 50 полуфиналов на хардовом покрытии.

В полуфинале турнира в Шанхае Медведев сыграет с представителем Франции Артуром Риндеркнешем, который занимает 54-ю строчку в мировом рейтинге. В другой паре полуфиналистов сразятся серб Новак Джокович (пятая ракетка мира) и представитель Монако Валантен Вашеро (204-я ракетка мира).