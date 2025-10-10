Даниил Медведев высказался о возможном финале с Джоковичем на «Мастерсе» в Шанхае

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о возможном финале с сербским теннисистом Новаком Джоковичем на «Мастерсе» в Шанхае. Ранее Медведев вышел в 1/2 финала турнира, где сыграет с французом Артуром Риндеркнешем, а Джокович поборется за путёвку в финал с представителем Монако Валантеном Вашеро.

— Может случиться финал с Новаком. Вы давно не играли. Скучал?

— Во-первых, кузены что творят на этом турнире (улыбается). Во-вторых, всё ещё очень далеко. В этом сезоне меня часто спрашивали, как обыграть Синнера, Алькараса. Я говорю: «Да я не играл с ними ни разу, потому что пройти туда не могу». Здесь то же самое.

Если я сыграю с Новаком в финале — класс, вообще супер! С Новаком я люблю играть, встречались в финалах. Но сначала надо сыграть с Артуром, обыграть его, показать хороший теннис. Жду хороших подач и сильных ударов, надо совладать с этим, – сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.