«Мастерс» в Шанхае, 2025 год: результаты матчей 10 октября

Сегодня, 10 октября, в Шанхае продолжился турнир категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей четвертьфинала соревнований на харде.

Теннис. «Мастерс» в Шанхае (Китай), 1/4 финала. Результаты матчей 10 октября:

Артур Риндеркнеш (Франция) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 6:3, 6:4;

Даниил Медведев (Россия) — Алекс де Минор (Австралия) — 6:4, 6:4.

В полуфинале француз Риндеркнеш (54-я ракетка мира) сразится с россиянином Медведевым (18-я ракетка мира). Во втором полуфинале сыграют серб Новак Джокович (пятая ракетка мира) и представитель Монако Валантен Вашеро (204 место в рейтинге).

«Мастерс» в Шанхае завершится 12 октября.