Турнир WTA-1000 в Ухане, 2025 год: результаты матчей 10 октября

Комментарии

Сегодня, 10 октября, на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай) прошли четвертьфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Теннис. Турнир категории WTA-1000 в Ухане (Китай). Четвертьфиналы. Результаты 10 октября:

  • Катержина Синякова (Чехия, Q) – Джессика Пегула (США, 6) — 6:2, 0:6, 3:6;
  • Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Елена Рыбакина (Казахстан, 8) — 6:3, 6:3;
  • Лаура Зигемунд (Германия) – Кори Гауфф (США, 3) — 3:6, 0:6;
  • Жасмин Паолини (Италия, 7) – Ига Швёнтек (Польша, 2) — 6:1, 6:2.

Призовой фонд турнира в Ухане составляет $ 3 654 963. Его действующей чемпионкой является Арина Соболенко.

