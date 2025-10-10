Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Определились полуфиналисты «Мастерса» в Шанхае

Определились полуфиналисты «Мастерса» в Шанхае
Комментарии

На турнире серии «Мастерс» в китайском Шанхае завершились поединки стадии 1/2 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полуфиналистами соревнований. Матчи состоятся завтра, 11 октября.

Теннис. Турнир категории АТР-1000 в Шанхае (Китай). Полуфиналы:

  • Даниил Медведев (Россия, 16) — Артур Риндеркнеш (Франция);
  • Новак Джокович (Сербия, 4) — Валантен Вашеро (Монако, Q).

Действующим победителем шанхайского «Мастерса» является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл серба Новака Джоковича со счётом 7:6, 6:3. Джокович является рекордсменом по количеству побед на турнире в Шанхае (четыре титула).

Материалы по теме
Медведев — в полуфинале Шанхая! Вернулся в топ-15 и обошёл Синнера по победам над топ-10
Медведев — в полуфинале Шанхая! Вернулся в топ-15 и обошёл Синнера по победам над топ-10
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android