Определились полуфиналисты «Мастерса» в Шанхае
На турнире серии «Мастерс» в китайском Шанхае завершились поединки стадии 1/2 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полуфиналистами соревнований. Матчи состоятся завтра, 11 октября.
Теннис. Турнир категории АТР-1000 в Шанхае (Китай). Полуфиналы:
- Даниил Медведев (Россия, 16) — Артур Риндеркнеш (Франция);
- Новак Джокович (Сербия, 4) — Валантен Вашеро (Монако, Q).
Действующим победителем шанхайского «Мастерса» является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл серба Новака Джоковича со счётом 7:6, 6:3. Джокович является рекордсменом по количеству побед на турнире в Шанхае (четыре титула).
