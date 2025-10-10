Определились полуфиналисты «Мастерса» в Шанхае

На турнире серии «Мастерс» в китайском Шанхае завершились поединки стадии 1/2 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полуфиналистами соревнований. Матчи состоятся завтра, 11 октября.

Теннис. Турнир категории АТР-1000 в Шанхае (Китай). Полуфиналы:

Даниил Медведев (Россия, 16) — Артур Риндеркнеш (Франция);

Новак Джокович (Сербия, 4) — Валантен Вашеро (Монако, Q).

Действующим победителем шанхайского «Мастерса» является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл серба Новака Джоковича со счётом 7:6, 6:3. Джокович является рекордсменом по количеству побед на турнире в Шанхае (четыре титула).