Главная Теннис Новости

«Провожу много времени, изучая рынок». Шарапова — о деятельности в бизнесе

Комментарии

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о своей деятельности в сфере бизнеса.

«Я инвестирую в компании. Я провожу много времени, обзванивая их и изучая рынок. Встречаюсь с основателями, погружаюсь в их бизнес, чтобы понять его. Ожидается ли долгосрочный рост? Буду ли я молчаливым партнёром или консультантом? Всё это — недели, месяцы проверки. Я работаю со своими активами и деньгами. Я вхожу в совет директоров Moncler, поэтому езжу в Милан несколько раз в год. У меня всё ещё есть обязательства перед несколькими брендами, такими как Nike, Aman Hotels, Stella Artois… Я также работаю над несколькими проектами по строительству домов. Я занимаюсь всем», — сказала Шарапова в интервью L’Équipe.

Мария Шарапова — самая титулованная теннисистка России, с 2025 года член Международного зала славы тенниса.

