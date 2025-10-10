Бывший агент Шараповой: Мария получила степень магистра бизнеса, играя в теннис

Макс Айзенбад, бывший агент пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема» Марии Шараповой, рассказал об успехах спортсменки в сфере бизнеса.

«Мы всегда интересовались её жизнью после тенниса, стремясь дать ей как можно больше опыта. Она участвовала во встречах со спонсорами и рекламными агентствами, задавала правильные вопросы, делала заметки… По сути, она словно получила степень магистра бизнеса, играя в теннис. Она занималась самообразованием, потому что знала, что однажды захочет стать частью этого мира», — сказал Айзенбад в интервью L’Équipe.

Мария Шарапова — самая титулованная теннисистка России, с 2025 года член Международного зала славы тенниса.