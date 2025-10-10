Кто выиграет «Мастерс» в Шанхае — 2025?

На турнире серии «Мастерс» в китайском Шанхае определились полуфиналисты соревнований. В финальную четвёрку вошли чемпион US Open — 2021 российский теннисист Даниил Медведев, француз Артур Риндеркнеш, 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович и представитель Монако Валантен Вашеро.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос: кто выиграет «Мастерс» в Шанхае — 2025?

Действующим победителем шанхайского «Мастерса» является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл серба Новака Джоковича со счётом 7:6, 6:3. Джокович является рекордсменом по количеству побед на турнире в Шанхае (четыре титула).