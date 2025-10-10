Скидки
«Придётся заплатить мне кучу денег». Даниэль Коллинз — о возможном участии в «Холостячке»

69-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз не исключила возможность участия в реалити-шоу по поиску возлюбленного.

— Ранее ты упоминала, что свободна и, возможно, примешь участие в «Холостячке». Что думаешь по поводу реалити-шоу?
— Я бы рассмотрела возможность участия в реалити-шоу, но всё зависит от обстоятельств. Не знаю, могут ли они меня себе позволить. Потому что это будто какой-то блокбастер, не так ли? Придётся заплатить мне кучу денег, чтобы привлечь меня к «Холостячке». Я бы определённо об этом подумала. Где бы я могла сниматься? В какой стране, как думаете? Может, в Австралии», — приводит слова Коллинз Sportskeeda.

