«В интернете всё равно обосрут». Медведев — о Смолове-комментаторе

Российский теннисист Даниил Медведев (18-я ракетка мира) отреагировал на то, что Фёдор Смолов прокомментировал его матч. Спортсмены пообщались после игры в эфире BB Tennis.

Медведев. Как комментаторство?

Смолов. Не знаю, со стороны виднее. В целом нормально.

Медведев. В интернете всё равно обосрут.

Смолов. Да-да, мы с тобой знаем, как в хайлайты залетать.

Футболист Смолов прокомментировал матч Медведева в четвертьфинале турнира категории «Мастерс» в Шанхае. В поединке за выход в полуфинал он обыграл представителя Австралии Алекса де Минора, занимающего седьмое место в мировом рейтинге. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4. Соперники провели на корте 1 час 53 минуты.