«В интернете всё равно обосрут». Медведев — о Смолове-комментаторе

«В интернете всё равно обосрут». Медведев — о Смолове-комментаторе
Российский теннисист Даниил Медведев (18-я ракетка мира) отреагировал на то, что Фёдор Смолов прокомментировал его матч. Спортсмены пообщались после игры в эфире BB Tennis.

Шанхай. 1/4 финала
10 октября 2025, пятница. 13:40 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Медведев. Как комментаторство?
Смолов. Не знаю, со стороны виднее. В целом нормально.

Медведев. В интернете всё равно обосрут.
Смолов. Да-да, мы с тобой знаем, как в хайлайты залетать.

Футболист Смолов прокомментировал матч Медведева в четвертьфинале турнира категории «Мастерс» в Шанхае. В поединке за выход в полуфинал он обыграл представителя Австралии Алекса де Минора, занимающего седьмое место в мировом рейтинге. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4. Соперники провели на корте 1 час 53 минуты.

Медведев — в полуфинале Шанхая! Вернулся в топ-15 и обошёл Синнера по победам над топ-10
